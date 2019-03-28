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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку автомобиля представительского класса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку автомобиля представительского класса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927363Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку автомобиля представительского класса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927363

    Уникальный номер закупки

    272

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку автомобиля представительского класса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 17:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 925 233-68-39

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TenderShH@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Беднов Максим Михайлович,mm.bednov@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку автомобиля представительского класса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 10:00 GMT +328.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927363Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку автомобиля представительского класса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 10:0028.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927363Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку автомобиля представительского класса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 14:0016.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927363Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку автомобиля представительского класса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку автомобиля представительского класса для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    13 620 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6 единиц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская область, г. Химки, территория аэропорта Шереметьево, склад ООО «Шереметьево Хэндлинг»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "легковой автомобиль"

    Кол-во: 6

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