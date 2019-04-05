Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата услуг производится Заказчиком банковским переводом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный месяц на основании счета Исполнителя. Условия поставки: в соответствии с условиями договора