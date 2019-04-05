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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907676177
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме Оказание услуг по предоставлению каналов связи для обмена информацией между территориально-разнесенными сегментами сети
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 17:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1126
Факс
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Адрес электронной почты
ashandurenko@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шандуренко Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению каналов связи для обмена информацией между территориально-разнесенными сегментами сети
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 11:00 GMT +305.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907676177Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению каналов связи для обмена информацией между территориально-разнесенными сегментами сетиМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 11:0005.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907676177Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению каналов связи для обмена информацией между территориально-разнесенными сегментами сетиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению каналов связи для обмена информацией между территориально-разнесенными сегментами сети
Начальная цена
456 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Московская область, г. Химки, Международный Аэропорт Шереметьево, Терминал В, д.20, комната 1.14.010, телекоммуникационная комната 1.11.052, точка консолидации CP.FD.1.8.5, Россия, Московская область, Международное шоссе, д. 31, стр. 2 ЦОД М2 Аэрофлот.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
61.10
61.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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