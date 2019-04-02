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    Главная / Торги / Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно ТЗ.

    Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927367Дата и время окончания срока приема заявок Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно чертежам и ТЗСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927367

    Уникальный номер закупки

    Запрос 60

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    9957.83.02.200_и_...02.300_Челюсти.zip

    новое_ТЗ.pdf

    Doc_-_22.03.2019_-_16-39.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-37

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Yakovleva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Екатерина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно чертежам и ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927367Дата и время окончания срока приема заявок Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно чертежам и ТЗСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927367Дата и время вскрытия заявок Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно чертежам и ТЗСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.04.2019 12:0002.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927367Подведение итогов не позднее Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно чертежам и ТЗСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927367Подведение итогов не позднее Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно чертежам и ТЗСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно чертежам и ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МонтажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 %
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33.20.39.000

    Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    22.03.2019

    22.03.2019

    22.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по монтажу Челюстной бадьи"

    Кол-во: 0

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