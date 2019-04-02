www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927367
Уникальный номер закупки
Запрос 60
Наименование закупки
Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-37
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Ekaterina.Yakovleva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева Екатерина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно чертежам и ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927367Дата и время окончания срока приема заявок Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно чертежам и ТЗСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927367Дата и время вскрытия заявок Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно чертежам и ТЗСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.04.2019 12:0002.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927367Подведение итогов не позднее Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно чертежам и ТЗСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по монтажу Челюстной бадьи, согласно чертежам и ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МонтажРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
33.20.39.000
Документация лота
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.