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Номер извещения
31907676060
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ) на вновь образованные рабочие места для нужд ООО «А-Техникс» в 2019 году для субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 17:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1149
Факс
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Адрес электронной почты
PGPronin@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пронин Павел Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ) на вновь образованные рабочие места для нужд ООО «А-Техникс» в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ) на вновь образованные рабочие места для нужд ООО «А-Техникс» в 2019 году
Начальная цена
216 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Заводское шоссе д. 19, стр.69. (терр. ВАРЗ) г. Москва, территория Внуково аэропорт, дом 1, строение 19 Московская область, Химкинский район, Шереметьево II, Аэропорт Шереметьево. г. Белгород, аэропорт, пр-т Б. Хмельницкого 166 г. Воронеж, Воронежская область, Рамонский р-н, аэропорт г. Нижний Новгород, аэропорт; г. Саратов, Жуковского 25, аэропорт (Центральный) г. Ставрополь, территория аэропорт г. Ульяновск, аэропорт (Баратаевка), Авиационная 20 г. Саратов, Жуковского 25, аэропорт (Центральный).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
71.20.19.130
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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