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    Главная / Торги / Поставка энергетического оборудования по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, дом 66

    Поставка энергетического оборудования по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, дом 66

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:1501.04.2019 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927355Дата и время окончания срока приема заявок Поставка энергетического оборудования по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, дом 66МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927355

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка энергетического оборудования по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, дом 66

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 16:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Техническое задание

    Типовая_документация ТМЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 131

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    kozyrev_a@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козырев Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка энергетического оборудования по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, дом 66

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 11:0026.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927355Подведение итогов не позднее Поставка энергетического оборудования по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, дом 66Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка энергетического оборудования по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, дом 66

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Козыреву Андрею Владимировичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.131) , e-mail: kozyrev_a@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки - DDP г. Архангельск, ул. Дрейера, 66Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 30 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Срок поставки до 10.05.2019г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тензодатчик типа МВ-150Н-20 (для весов типа ВА60-11-2-1)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Цифровой нормирующий преобразователь типа ПН -006 (для весов типа ВА60-11-2-1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Мачта осветительная ПМС-18,4 серия 3.407,9-172"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Блок УФ-стерилизатор в комплекте с УФ-лампой (для станции серии "ЭЛИТ" типа УСО и КВ-1,5Н)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Фильтр-умягчитель (для станции серии "ЭЛИТ" типа УСО и КВ-1,5Н)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Безреагентный фильтр-обезжелезиватель (для станции серии "ЭЛИТ" типа УСО и КВ-1,5Н)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Аэрационная колонна (для станции серии "ЭЛИТ" типа УСО и КВ-1,5Н)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Элемент питание 6 LPMN1604(Крона)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 9"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный типа ИП212-112, ТУ 4371-009-12215496-00"

    Кол-во: 450

    "Позиция 10"

    "Диэлектрические боты до 1000В (с испытаниями)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Диэлектрические перчатки до 1000В (с испытаниями)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Двухканальный погружной электронасос для стоков с отходами типа ВСm-15/50-N Фирмы "PEDROLLO" Технические хар-ки: Pnom=1,1кВт. U~220В."

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Погружной электронасос для сильно загрязненных вод типа ZXm-1A/40 Фирмы "PEDROLLO" Технические хар-ки: Pnom=0,6кВт. U~220В."

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Компрессор EL-150 (для ремонта АС-БИО 3*10)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 15"

    "Гидрооксид натрия (гранируливаный), марки ЧАД ГОСТ 4328-77(обеспечить соблюдение условий хранения и транспортировки)"

    Кол-во: 105

    "Позиция 16"

    "Раствор гипохлорита натрия марки А (обеспечить соблюдение условий хранения и транспортировки)"

    Кол-во: 950

    "Позиция 17"

    "Коагулянт "АкВА-Аурат-18" (обеспечить соблюдение условий хранения и транспортировки)"

    Кол-во: 850

    "Позиция 18"

    "Трехходовой кран Dy15резьбой М20х1,5"

    Кол-во: 32

    "Позиция 19"

    "Клапан предохранительный муфтовый ¾*1*6 бар, tmax=120°C PN16 Prescor B ¾ "Flamco""

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Клапан предохранительный муфтовый 1*1⅟₂*5 бар, tmax=120°C PN16 Prescor 320 "Flamco""

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Манометр ДМ 02-100-1-M20*1,5, 1,0 МПа, кл. точ.1,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Манометр ДМ 02-100-1-M20*1,5, 0,6 МПа, кл. точ.1,5"

    Кол-во: 28

    "Позиция 23"

    "Термометр биметаллический 0-120гр. С резьбовой гильзой 1/2, длина погруж.части 46мм, Д=80мм, кл. 1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Вентиль соленоидный муфтовыйДу20, U220В F=50Гц, НЗ в комплекте с катушкой ВВ, типа EV220B 20B HЗ "Danfoss""

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Теплообменик ГВС 95/70-5/60 Рном=180кВт.типа ЭТ-005-16-21 "ЭТРА""

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "VB2dy25 "Danfoss"с приводом AMV23 Клапан регулирующий dу25 в комплекте электроприводом U230, f=50Гц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "VB2dy32 "Danfoss"с приводом AMV23 Клапан регулирующий dу32 в комплекте электроприводом U230, f=50Гц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Затвор дисковый поворотный DN32, PN16 Тmax=130С (dy-32 108114053 "SEAGULL")"

    Кол-во: 11

    "Позиция 29"

    "Затвор дисковый поворотный DN50, PN16Тmax=130С (производство ЧАЗ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Затвор дисковый поворотный DN65, PN16 Тmax=130С (производство ЧАЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Затвор дисковый поворотный DN80, PN16Тmax=130С (производство ЧАЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Гофра сантехническая с гидрозатвором Ø50мм."

    Кол-во: 35

    "Позиция 33"

    "Ремкомплект к биметаллический отопительные приборам (для системы теплоснабжение)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 34"

    "Муфта соединительная D-32мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 35"

    "Муфта соединительная D-25мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 36"

    "Муфта соединительная D-20мм"

    Кол-во: 85

    "Позиция 37"

    "Муфты переходными диаметром для полипропиленовой трубы D 40-25мм"

    Кол-во: 65

    "Позиция 38"

    "Муфты переходными диаметром для полипропиленовой трубы D 40-20мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 39"

    "Муфты переходными диаметром для полипропиленовой трубы D 32-25мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 40"

    "Муфты переходными диаметром для полипропиленовой трубы D 32-20мм"

    Кол-во: 65

    "Позиция 41"

    "Муфты переходными диаметром для полипропиленовой трубы D 25-20мм"

    Кол-во: 85

    "Позиция 42"

    "Уголок 90˚для полипропиленовой трубы D 50мм"

    Кол-во: 65

    "Позиция 43"

    "Уголок 90˚для полипропиленовой трубы D 40мм"

    Кол-во: 95

    "Позиция 44"

    "Уголок 90˚для полипропиленовой трубы D 32мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 45"

    "Уголок 90˚для полипропиленовой трубы D 25мм"

    Кол-во: 85

    "Позиция 46"

    "Уголок 90˚для полипропиленовой трубы D 20мм"

    Кол-во: 95

    "Позиция 47"

    "Тройник с равным диаметром из полипропилена ППР РN 32-25-32 мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 48"

    "Тройник с равным диаметром из полипропилена ППР РN25-20-25 мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 49"

    "Тройник с равным диаметром из полипропилена ППР РN20-25-20 мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 50"

    "Тройник с равным диаметром из полипропилена ППР РN50 мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 51"

    "Тройник с равным диаметром из полипропилена ППР РN40 мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 52"

    "Тройник с равным диаметром из полипропилена ППР РN32 мм"

    Кол-во: 85

    "Позиция 53"

    "Труба полипропиленовая ППР, PN20мм, (темпратуры воды 95˚С)"

    Кол-во: 55

    "Позиция 54"

    "Труба полипропиленовая ППР, PN25мм, (темпратуры воды 95˚С)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 55"

    "Труба полипропиленовая ППР, PN32мм, (темпратуры воды 95˚С)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 56"

    "Труба полипропиленовая ППР, PN40мм, (темпратуры воды 95˚С)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 57"

    "Труба полипропиленовая ППР, PN50мм, (темпратуры воды 95˚С)"

    Кол-во: 55

    "Позиция 58"

    "Унитаз -Компакт в комплекте фурнутурой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 59"

    "Раковина "Тюльпан""

    Кол-во: 7

    "Позиция 60"

    "Канализационная установка типа Grundfos Sololift2CWC-397775316"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 ПК (Pnom,=600Вт; H=35м; Q=60 л/мин., датч.сух.хода)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 62"

    "Кран равнопроходной с "амерканкой" с НР Dу 20мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 63"

    "Кран равнопроходной с "амерканкой" с НР Dу 15мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 64"

    "Загрушки к биметаллическим радиаторам отопления"

    Кол-во: 25

    "Позиция 65"

    "Биметаллический отопительные радиаторы отопления, 8-секционные (для системы теплоснабжение)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 66"

    "Умывальник дачный с электроводо-нагревателем ЭВБО-17ЭлБЭТ, ТУ 346841.002.002-2007"

    Кол-во: 45

    "Позиция 67"

    "Гофра сантехническая с гидрозатвором Ø50мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 68"

    "Шланг для душа (резьба Евро)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 69"

    "Гибкая подводка L=50см (Гайка -гайка)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Гибкая подводка L=50см (Резьба -резьба)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 71"

    "Лейка для душа (резьба Евро)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 72"

    "Смеситель однорычажный для душа настенный А7053"

    Кол-во: 35

    "Позиция 73"

    "Энергофлекс "Супер СК 123х13""

    Кол-во: 135

    "Позиция 74"

    "Энергофлекс "Супер СК 54х13""

    Кол-во: 135

    "Позиция 75"

    "Фольгированный пеополиэтилен типа "Алюфом РЕ", тол.-5,0мм ( ТУ 2244-001-53254732-2006)"

    Кол-во: 55

    "Позиция 76"

    "Хомут (клипса) для полипропиленовой трубы DH=40мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 77"

    "Хомут (клипса) для полипропиленовой трубы DH=32мм"

    Кол-во: 75

    "Позиция 78"

    "Хомут (клипса) для полипропиленовой трубы DH=25мм"

    Кол-во: 75

    "Позиция 79"

    "Хомут (клипса) для полипропиленовой трубы DH=20мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 80"

    "Гибкая подводка "гайка-штуцер" Ø15мм, L=100см"

    Кол-во: 35

    "Позиция 81"

    "Гибкая подводка "гайка-штуцер" Ø15мм, L=60см"

    Кол-во: 65

    "Позиция 82"

    "Гибкая подводка "гайка-штуцер" Ø25мм, L=60см"

    Кол-во: 65

    "Позиция 83"

    "Паста уплотнительная «Unipak», 250г"

    Кол-во: 55

    "Позиция 84"

    "Шланг для душа с лейкой (Исп. "Евро" "Гайка-Гайка")"

    Кол-во: 36

    "Позиция 85"

    "Поплавковый клапан с боковой подводкой для сливного бочка, посадочный диаметр 15мм (для бокового керамического бачка)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 86"

    "Лейка душевая к смесителю ЦС-СМ 293"

    Кол-во: 55

    "Позиция 87"

    "Смеситель умывальника, однорычажный"

    Кол-во: 45

    "Позиция 88"

    "Сифон для мойки с переливом для трубы ПВХ D-50мм"

    Кол-во: 65

    "Позиция 89"

    "Поронит, толщина 1-2мм"

    Кол-во: 38

    "Позиция 90"

    "Лента ФУМ"

    Кол-во: 75

    "Позиция 91"

    "Кабель-канал 16x16(мм)"

    Кол-во: 110

    "Позиция 92"

    "Кабель-канал 20x15(мм)"

    Кол-во: 220

    "Позиция 93"

    "Кабель-канал 40x25(мм)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 94"

    "Кабель-канал 60x40(мм)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 95"

    "Кабель-канал 100x60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 96"

    "Наконечник медный луженый Т50-10-9"

    Кол-во: 100

    "Позиция 97"

    "Наконечник медный луженый Т35-10-8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 98"

    "Наконечник медный луженый Т25-10-7"

    Кол-во: 100

    "Позиция 99"

    "Наконечник медный луженый Т16-8-7"

    Кол-во: 250

    "Позиция 100"

    "Наконечник медный луженый Т10-8-4,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 101"

    "Наконечник медный луженый Т6-8-4,5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 102"

    "Наконечник медный луженый Т4-8-4,5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 103"

    "Полоса стальная 5х40, Сталь 3"

    Кол-во: 750

    "Позиция 104"

    "Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44, iEK"

    Кол-во: 50

    "Позиция 105"

    "Замок для щитка с металлическим ключом 20-22/40, iEK"

    Кол-во: 50

    "Позиция 106"

    "Изолента типа ПВХ Super33+, производства "Scotch""

    Кол-во: 450

    "Позиция 107"

    "Пускорегулирующий устройства типа ИПС 50-300Т IP20А1.1.2.1.01.1 для светодиодных светильников (ТУ 3461-003-609440703-2013)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 108"

    "Монтажная коробки для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255"

    Кол-во: 350

    "Позиция 109"

    "Строительно-монтажные клеммы СМК222-412"

    Кол-во: 550

    "Позиция 110"

    "Строительно-монтажные клеммы СМК222-415"

    Кол-во: 550

    "Позиция 111"

    "Строительно-монтажные клеммы СМК222-413"

    Кол-во: 450

    "Позиция 112"

    "Вентилятор "VENTS 100VKO""

    Кол-во: 150

    "Позиция 113"

    "Вентилятор "VENTS 100MA""

    Кол-во: 250

    "Позиция 114"

    "Вентилятор "VENTS 150MA""

    Кол-во: 150

    "Позиция 115"

    "Провод силовой NYP 3х2,5"

    Кол-во: 950

    "Позиция 116"

    "Провод силовой NYP 3х1,5"

    Кол-во: 950

    "Позиция 117"

    "Кабель КПГС-ХЛ (3+1+2) 3х16+1х10 ТУ 16.К73-05-93 IEC 60245-1 TT (устойчивый к кручению и растяжке)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 118"

    "Комплект для соединения нагревательных лент СР6"

    Кол-во: 95

    "Позиция 119"

    "Комплект для заделки нагревательных лент TKR"

    Кол-во: 95

    "Позиция 120"

    "Кабель самогреющийся Nelson LT 210JT. (32-60 Вт, 220 В для агрессивной среды)"

    Кол-во: 850

    "Позиция 121"

    "Кабель силовой 0,66 кВ, КГ-ХЛ 5*10,0"

    Кол-во: 850

    "Позиция 122"

    "Кабель силовой 0,66 кВ, КГ-ХЛ 5*6,0"

    Кол-во: 800

    "Позиция 123"

    "Кабель силовой 0,66 кВ, КГ-ХЛ 5*4,0"

    Кол-во: 800

    "Позиция 124"

    "Кабель силовой 0,66 кВ, КГ-ХЛ 3*2,5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 125"

    "Хомуты 8,8х500мм (нейлон черный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Хомуты 7,6х500мм (нейлон черный)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 127"

    "Стартеры типа LS111М"

    Кол-во: 500

    "Позиция 128"

    "Светильник светодиодный ДПО 1801, мощностью 12Вт."

    Кол-во: 85

    "Позиция 129"

    "Светильник светодиодный линейный, серии ДБО1012(2х18), материал корпуса-металл. (С решеткой ПВХ)"

    Кол-во: 125

    "Позиция 130"

    "Лампа металлогалогеновая Pro-Lite 1000W 4000K PA6080"

    Кол-во: 40

    "Позиция 131"

    "Лампа металлогалогеновая NAV-T-1000W 4000K "OSRAM""

    Кол-во: 35

    "Позиция 132"

    "Светильник светодиодный линейный,серии ДБО1010(2х18), материал корпуса-металл."

    Кол-во: 125

    "Позиция 133"

    "Прожектор светодиодный СДО04-200"

    Кол-во: 95

    "Позиция 134"

    "Прожектор светодиодный СДО04-150"

    Кол-во: 80

    "Позиция 135"

    "Прожектор светодиодный СДО04-100"

    Кол-во: 75

    "Позиция 136"

    "Светодиодный светильник уличнчный,типа "УСС-24""

    Кол-во: 75

    "Позиция 137"

    "Лампа натриевая высокого давление типа ДНаТ 1000 (Вт.)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 138"

    "Лампа металлогалогеновая, цоколь Е40, мощность 1000Вт."

    Кол-во: 40

    "Позиция 139"

    "Светодиодная лампа А60, цокольЕ27, мощность 13Вт, цветовая температура 4000К,"

    Кол-во: 250

    "Позиция 140"

    "Компактные энергосбергающая лампа типа КЭЛР-FS E27 20Вт.6500К."

    Кол-во: 250

    "Позиция 141"

    "Лампа люминисцентная линейнная ЛЛ26/36Вт,цоколь G13"

    Кол-во: 325

    "Позиция 142"

    "Переносные розетки ССИ-035; 3Р+N+РЕ; I-63A; IP67 (MAGNUM)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 143"

    "Переносные вилки ССИ-035;3Р+N+РЕ; I-63A; IP67 (MAGNUM)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 144"

    "Переносные розетки ССИ-025;3Р+N+РЕ;I-32A; IP44 (MAGNUM)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 145"

    "Переносные вилки ССИ-025;3Р+N+РЕ; I-32A; IP44. (MAGNUM)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 146"

    "Патрон подвесной керамический Е14 Пкр14-04-К43"

    Кол-во: 500

    "Позиция 147"

    "Розетка (колодка) двухместная с защитными крышками РБ32-1-Ом."

    Кол-во: 350

    "Позиция 148"

    "Розетка с защитной крышки настенная РБ13-1-Ом"

    Кол-во: 350

    "Позиция 149"

    "Вилка прямая ВБп3-1-Ом"

    Кол-во: 380

    "Позиция 150"

    "Розетка двухместная с зезмляющим контактами 16А/250А, типа РСб22-3-ФСр"

    Кол-во: 240

    "Позиция 151"

    "Розетка одноместная с зезмляющим контактами 16А, внутренняя"

    Кол-во: 120

    "Позиция 152"

    "Розетка одноместная с зезмляющим контактами 16А, наружная"

    Кол-во: 120

    "Позиция 153"

    "Выключатель одноклавишный 10А, внутренний"

    Кол-во: 130

    "Позиция 154"

    "Выключатель одноклавишный 10А, наружный"

    Кол-во: 130

    "Позиция 155"

    "Коробка КМ41233 распаячная для о/п IP44"

    Кол-во: 250

    "Позиция 156"

    "Шины нулевые типа 6х9У2"

    Кол-во: 250

    "Позиция 157"

    "Сальники типа PG42"

    Кол-во: 80

    "Позиция 158"

    "Сальники типа PG36"

    Кол-во: 150

    "Позиция 159"

    "Сальники типа PG29"

    Кол-во: 150

    "Позиция 160"

    "Сальники типа PG21"

    Кол-во: 100

    "Позиция 161"

    "Сальники типа PG16"

    Кол-во: 100

    "Позиция 162"

    "Корпус вводно-распределительного устройства (в комплекте с панелью, для установки автоматических выключателей АВ-0,4кВ, ВРУ 18.63.60)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 163"

    "Бокс ЩРН-П-12РRIME"

    Кол-во: 24

    "Позиция 164"

    "Бокс КМПн2/2"

    Кол-во: 22

    "Позиция 165"

    "Выключатель - разъединитель ВР32И-39А70220, 400А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 166"

    "Выключатель - разъединитель ВР32И-39А70220, 630А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 167"

    "Автоматические выключатели типа ВА47-29, 3Р, 63А, х-ка В"

    Кол-во: 65

    "Позиция 168"

    "Автоматические выключатели типа ВА47-29, 3Р, 40А, х-ка В"

    Кол-во: 55

    "Позиция 169"

    "Автоматические выключатели типа ВА47-29, 3Р, 32А, х-ка В"

    Кол-во: 65

    "Позиция 170"

    "Автоматические выключатели типа ВА47-29, 3Р, 20А, х-ка В"

    Кол-во: 65

    "Позиция 171"

    "Автоматические выключатели типа ВА47-29, 1Р 25А, х-ка В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 172"

    "Автоматические выключатели типа ВА47-29, 1Р, 16А, х-ка В"

    Кол-во: 45

    "Позиция 173"

    "Автоматические выключатели типа ВА88-35, 3Р, 63А, 35кА"

    Кол-во: 28

    "Позиция 174"

    "Автоматические выключатели типа ВА88-35, 3Р, 80А, 35кА"

    Кол-во: 25

    "Позиция 175"

    "Автоматические выключатели типа ВА88-35, 3Р, 100А, 35кА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 176"

    "Автоматические выключатели типа ВА88-35, 3Р, 125А, 35кА"

    Кол-во: 17

    "Позиция 177"

    "Автоматические выключатели типа ВА88-35, 3Р, 160А, 35кА"

    Кол-во: 16

    "Позиция 178"

    "Автоматические выключатели типа ВА88-35, 3Р, 200А, 35кА"

    Кол-во: 14

    "Позиция 179"

    "Автоматические выключатели типа ВА88-37, 3Р, 250А, 35кА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 180"

    "Автоматические выключатели типа ВА88-40, 3Р, 400А, 35кА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 181"

    "Автоматические выключатели типа ВА88-40, 3Р, 630А, 35кА"

    Кол-во: 10

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