Лот 1

Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 200 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 850 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 530 руб / тн с НДС;