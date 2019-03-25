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Номер извещения
ГП927353
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шрот соевый высокопротеиновый
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70139
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
ki.filatov@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филатов Константин Иванович
Место рассмотрения предложений
Строитель
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 200 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 850 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 530 руб / тн с НДС;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 12:30 GMT +325.03.2019 12:3025.03.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927353Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 200 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 850 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 530 руб / тн с НДС; Строитель
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 12:3025.03.2019 12:3025.03.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927353Дата и время вскрытия заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 200 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 850 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 530 руб / тн с НДС; Строитель
Подведение итогов не позднее
26.03.2019 17:0026.03.2019 17:0026.03.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927353Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 200 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 850 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 530 руб / тн с НДС; Строитель
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
26.03.201926.03.2019 17:0026.03.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927353Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 200 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 850 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 530 руб / тн с НДС; Строитель
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 200 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 850 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 530 руб / тн с НДС;
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочная потребность 200 тонн +/- 20% в опционе покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
01.11.81.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1460 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 1025 руб / тн с НДС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 12:30 GMT +325.03.2019 12:3025.03.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927353Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1460 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 1025 руб / тн с НДС.Строитель
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 12:3025.03.2019 12:3025.03.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927353Дата и время вскрытия заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1460 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 1025 руб / тн с НДС.Строитель
Подведение итогов не позднее
26.03.2019 17:0026.03.2019 17:0026.03.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927353Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1460 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 1025 руб / тн с НДС.Строитель
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
26.03.201926.03.2019 17:0026.03.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927353Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1460 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 1025 руб / тн с НДС.Строитель
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1460 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино - 1025 руб / тн с НДС.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. ОктябрьскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
01.11.81.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 75
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада - 250 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 2100 руб / тн с НДС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 12:30 GMT +325.03.2019 12:3025.03.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927353Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада - 250 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 2100 руб / тн с НДС. Строитель
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 12:3025.03.2019 12:3025.03.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927353Дата и время вскрытия заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада - 250 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 2100 руб / тн с НДС. Строитель
Подведение итогов не позднее
26.03.2019 17:0026.03.2019 17:0026.03.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927353Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада - 250 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 2100 руб / тн с НДС. Строитель
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
26.03.201926.03.2019 17:0026.03.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927353Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада - 250 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 2100 руб / тн с НДС. Строитель
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки апрель-май 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада - 250 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 2100 руб / тн с НДС.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
01.11.81.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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