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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907675766
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работа по техническому обслуживанию системы охраны
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Контактный телефон
+7 861 279-33-72 доб. 8612793372
Факс
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Адрес электронной почты
A.Petrushenko@gazpromgk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрушенко Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работа по техническому обслуживанию системы охраны
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работа по техническому обслуживанию системы охраны
Начальная цена
79 353,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прилагаемой документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прилагаемой документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
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