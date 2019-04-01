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    Главная / Торги / Выполнение работ по проектированию котельной для теплоснабжения объекта.

    Выполнение работ по проектированию котельной для теплоснабжения объекта.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907675581Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию котельной для теплоснабжения объектаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907675581

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по проектированию котельной для теплоснабжения объекта.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 16:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение котельная

    Конк.документация котельная

    Уведомление УФАС

    Решение УФАС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО

    Юридический адрес

    105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,

    Почтовый адрес

    105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1

    Контактный телефон

    +7 495 647-01-66 доб. 649

    Факс

    +7 495 917-37-43

    Адрес электронной почты

    Vedernikova.T@promtehaero.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ведерникова Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проектированию котельной для теплоснабжения объекта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907675581Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию котельной для теплоснабжения объектаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проектированию котельной для теплоснабжения объекта

    Начальная цена

    6 536 669,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    130 733,39 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    130 733,39

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Характеристики и объем необходимых требований к выполнению работ представлены в Техническом задании (Приложение № 2 к Проекту договора – раздел 4 конкурсной документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
    Все закупки и тендеры АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО

    Адрес местонахождения

    105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,

    105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Уведомление УФАС

    05.04.2019

    Решение УФАС

    17.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1

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