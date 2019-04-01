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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907675581
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по проектированию котельной для теплоснабжения объекта.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,
Почтовый адрес
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1
Контактный телефон
+7 495 647-01-66 доб. 649
Факс
+7 495 917-37-43
Адрес электронной почты
Vedernikova.T@promtehaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведерникова Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по проектированию котельной для теплоснабжения объекта
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проектированию котельной для теплоснабжения объекта
Начальная цена
6 536 669,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
130 733,39 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Характеристики и объем необходимых требований к выполнению работ представлены в Техническом задании (Приложение № 2 к Проекту договора – раздел 4 конкурсной документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
Все закупки и тендеры АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
Адрес местонахождения
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1
71.12.19.000
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
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