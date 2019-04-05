Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по месту нахождения структурного подразделения Заказчика в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Ярославский тракт, д.69. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.Рассчитать логистику >