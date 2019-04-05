www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907675534
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запорной арматуры с электроприводами
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый одноэтапный малый тендер в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 16:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
Почтовый адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
Контактный телефон
+7 4855 32-75-33
Факс
+7 4855 32-75-33
Адрес электронной почты
ezhkova_an@vodarybinsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ежкова Анастасия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Рыбинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запорной арматуры с электроприводами
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.04.201908.04.2019 23:5908.04.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907675534Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка запорной арматуры с электроприводами Рыбинск
Подведение итогов не позднее
08.04.2019 23:5908.04.2019 23:5908.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907675534Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры с электроприводами Рыбинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорной арматуры с электроприводами
Начальная цена
9 287 460,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
464 373,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по месту нахождения структурного подразделения Заказчика в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Ярославский тракт, д.69. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
28.14.13.120
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.