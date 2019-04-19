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Номер извещения
ГП927342
Уникальный номер закупки
252
Наименование закупки
Закупка автомобиля Марки «КАМАЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-63-81
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
s.monastyrev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Монастырев Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка автомобиля Марки «КАМАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2019 13:00 GMT +319.04.2019 13:0019.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927342Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автомобиля Марки «КАМАЗ»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2019 13:0019.04.2019 13:0019.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927342Дата и время вскрытия заявок Закупка автомобиля Марки «КАМАЗ»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927342Подведение итогов не позднее Закупка автомобиля Марки «КАМАЗ»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка автомобиля Марки «КАМАЗ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
30.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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