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Номер извещения
ГП927360
Уникальный номер закупки
0322х
Наименование закупки
монтаж насосной станции подпитки котельной ПАО "Криогенмаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 16:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2316
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
havroshin@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хаврошин Павел Алексеевич
Место рассмотрения предложений
МО, г.Балашиха
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Выполнение работ по монтажу насосной станции подпитки котельной ПАО "Криогенмаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.05.2019 11:00 GMT +307.05.2019 11:0007.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927360Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по монтажу насосной станции подпитки котельной ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2019 11:0007.05.2019 11:0007.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927360Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по монтажу насосной станции подпитки котельной ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха
Подведение итогов не позднее
27.07.2019 12:0027.07.2019 12:0027.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927360Подведение итогов не позднее выполнение работ по монтажу насосной станции подпитки котельной ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу насосной станции подпитки котельной ПАО "Криогенмаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
45.21.41.151
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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