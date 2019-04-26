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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия)

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927339Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия) Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927339

    Уникальный номер закупки

    1899-А-ВЗ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№3_Проект_договора_по_лоту_№ 1

    Изменения в извещении

    Аукционная_документация_Запад_№_1899-А-ВЗ

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 510

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    o.danilin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилин Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.04.2019 10:00 GMT +326.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927339Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927339Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    06.05.2019 10:0006.05.2019 10:0006.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927339Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    07.05.2019 10:0007.05.2019 10:0007.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927339Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.05.201907.05.2019 10:0007.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927339Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия)

    Начальная цена

    158,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    90 432,96 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    90 432,96

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    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. 488,40 кв.м 2. 81,40 кв.м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Суворова, д. 1 в составе помещений мансардного этажа, второго этажа и помещений №№15, 16, 22, 23, 24, 29, 32 первого этажа (открытая территория). 2. Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Суворова, д. 1 (открытая территория).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 к Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    68.20.12.000

    Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия)"

    Кол-во: 0

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