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Номер извещения
ГП927339
Уникальный номер закупки
1899-А-ВЗ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 510
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 10:00 GMT +326.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927339Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927339Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
06.05.2019 10:0006.05.2019 10:0006.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927339Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
07.05.2019 10:0007.05.2019 10:0007.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927339Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Республика Карелия)
Начальная цена
158,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
90 432,96 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. 488,40 кв.м 2. 81,40 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Суворова, д. 1 в составе помещений мансардного этажа, второго этажа и помещений №№15, 16, 22, 23, 24, 29, 32 первого этажа (открытая территория). 2. Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Суворова, д. 1 (открытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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