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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907675286
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на предоставление Заказчику права на использование ПО LanDocs.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
kseniya.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление Заказчику права на использование ПО LanDocs.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907675286Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление Заказчику права на использование ПО LanDocs. Химки
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 12:0003.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907675286Дата и время вскрытия заявок Предоставление Заказчику права на использование ПО LanDocs. Химки
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 12:0019.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907675286Подведение итогов не позднее Предоставление Заказчику права на использование ПО LanDocs. Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление Заказчику права на использование ПО LanDocs.
Начальная цена
22 066 667,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
110 333,34 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с проектом договора, техническим заданием, закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с проектом договора, техническим заданием, закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
58.29.50.000
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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