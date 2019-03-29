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Номер извещения
31907675253
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка прокладок из иглопробивного материала по ТУ 5769-005-80104765-2009 или эквивалент
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-54
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
ken951@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карманова Евгения Николаевна
Место рассмотрения предложений
614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка прокладок из иглопробивного материала по ТУ 5769-005-80104765-2009 или эквивалент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 21:59 GMT +329.03.2019 21:5929.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907675253Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка прокладок из иглопробивного материала по ТУ 5769-005-80104765-2009 или эквивалент614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 21:5929.03.2019 21:5929.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907675253Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка прокладок из иглопробивного материала по ТУ 5769-005-80104765-2009 или эквивалент614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.04.201929.04.2019 21:5929.04.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907675253Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка прокладок из иглопробивного материала по ТУ 5769-005-80104765-2009 или эквивалент614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка прокладок из иглопробивного материала по ТУ 5769-005-80104765-2009 или эквивалент
Начальная цена
1 196 316,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
23.99.19.110
23.99.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 318
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