Изготовление и поставка прокладок из иглопробивного материала по ТУ 5769-005-80104765-2009 или эквивалент

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907675253 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовление и поставка прокладок из иглопробивного материала по ТУ 5769-005-80104765-2009 или эквивалент Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры документация о закупке

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-71-54 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты ken951@iskra.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Карманова Евгения Николаевна Место рассмотрения предложений 614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28 Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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