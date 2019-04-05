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Номер извещения
ГП927335
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «Импровизация».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
Контактный телефон
+7 495 543-88-88
Факс
+7 495 543-88-88
Адрес электронной почты
kuhtenkova@comedyclub.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухтенкова Мария Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Мещанский
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 17:00 GMT +305.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927335Дата и время окончания срока приема заявок Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программыМещанский
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 17:0005.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927335Дата и время вскрытия заявок Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программыМещанский
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 19:0012.04.2019 19:0012.04.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927335Подведение итогов не позднее Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программыМещанский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы
Начальная цена
4 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Комеди Клаб продакшн
Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
59.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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