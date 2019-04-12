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Номер извещения
31907675187
Уникальный номер закупки
33/22.03.19/ПВК/МИ/Э/СМСП
Наименование закупки
33/22.03.19/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка указателей колодцев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
60umv@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Марина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка указателей колодцев
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 15:30 GMT +312.04.2019 15:3012.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907675187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка указателей колодцевСалават
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 06:0015.04.2019 06:0015.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907675187Дата и время вскрытия заявок Поставка указателей колодцевСалават
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 12:0031.05.2019 12:0031.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907675187Подведение итогов не позднее Поставка указателей колодцевСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка указателей колодцев
Начальная цена
821 730,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
25.99
25.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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