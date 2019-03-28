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Номер извещения
31907675234
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка листа Б-ПН-НО-100,0х1500х3000 сталь 12Х18Н10Т ТУ 108-930-80 (допуск протокол 1036)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-55
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
onr940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Обухова Наталья Рашидовна
Место рассмотрения предложений
614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листа Б-ПН-НО-100,0х1500х3000 сталь 12Х18Н10Т ТУ 108-930-80 (допуск протокол 1036)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листа Б-ПН-НО-100,0х1500х3000 сталь 12Х18Н10Т ТУ 108-930-80 (допуск протокол 1036)
Начальная цена
1 382 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.33.000
24.10.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.6
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