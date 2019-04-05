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    Главная / Торги / Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС» (изменение технического задания)

    Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС» (изменение технического задания)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 16:0005.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927346Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»АльметьевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927346

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС» (изменение технического задания)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка на аккредитацию

    Заявка на участие в закупке

    Извещение

    опись документов

    Бланк КП

    Шаблон договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Заявка на проведение закупки и техническое задание

    Тех. регламент

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Юридический адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Почтовый адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Контактный телефон

    +7 8553 39-36-23 доб. 89874127509

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    Natalya.Smorova@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сморова Наталья Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Альметьевск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 16:00 GMT +305.04.2019 16:0005.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927346Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»Альметьевск

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 16:0005.04.2019 16:0005.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927346Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»Альметьевск

    Подведение итогов не позднее

    12.04.2019 15:0012.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927346Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»Альметьевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927346Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»Альметьевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Адрес местонахождения

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.13.23

    Компрессоры для холодильного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    S

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»"

    Кол-во: 0

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