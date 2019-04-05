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Номер извещения
ГП927346
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС» (изменение технического задания)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Почтовый адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Контактный телефон
+7 8553 39-36-23 доб. 89874127509
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Natalya.Smorova@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Сморова Наталья Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 16:00 GMT +305.04.2019 16:0005.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927346Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»Альметьевск
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 16:0005.04.2019 16:0005.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927346Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»Альметьевск
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 15:0012.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927346Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»Альметьевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание винтовых компрессоров AtlasCopco ООО «АЛНАС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
28.13.23
S
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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