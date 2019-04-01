Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Уралмаш НГО Холдинг Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Светильник светодиодный ДСП-04-32-012 НП УХЛ1 IExdIICT6 с трубным вводом G3/4 ТУ 3461-001-38407558-2012" Кол-во: 76

"Позиция 2" "Светильник светодиодный ДСП М15 УХЛ1 подвес на крюк, проходные коробки IExdIICT4 ТУ 3461-001-38407558-2012" Кол-во: 90

"Позиция 3" "Светильник светодиодный ДСП 04-32-012 НП УХЛ1 с 2-мя трубными вводами G3/4 "РК-Люкс" ТУ 3461-001-38407558-2012" Кол-во: 90

"Позиция 4" "Светильник НИКО-Д-11-8 УХЛ1 со светодиодной матрицей ПРАЦ.676146.017ТУ" Кол-во: 100

"Позиция 5" "Светильник Луч-100-01 с решеткой ТУ 16-545.120-83" Кол-во: 280

"Позиция 6" "Светильник Квант 2/1.С-3/105-Д(Д).АС220.L25-У1 L1=103 ТУ 3461-021-50578968-2014" Кол-во: 20

"Позиция 7" "Светильник КВАНТ 2/1.С-2/48-Д(Д).АС220.L25 УХЛ1 (в комплекте с кабельным вводом КВе-Л-М20) с двойным слоем изоляции, расстояние между отв. на скобе L1=40мм ТУ 3461-021-50578968-2014" Кол-во: 40

"Позиция 8" "Светильник ДСП-04-32-012НП НВ УХЛ1 на 12В AC, с клеммами ЗВИ-10 1ExdIICT6 с 2-мя боковыми вводами ТУ 3461-001-38407558-2012" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Светильник ДСП-04-32-012НП НВ УХЛ1 на 12В AC, с клеммами ЗВИ-10 1ExdIICT6 с 1 боковым вводом ТУ 3461-001-38407558-2012" Кол-во: 90

"Позиция 10" "Светильник ДСП 69-40-001 У1 IExedllCT6 с защитной сеткой, с кабельным вводом, с поворотной скобой ТУ16-2007-ИЖЦМ.676146.003ТУ" Кол-во: 340

"Позиция 11" "Светильник ВЭЛАН 33-АК-СД.Л.40-220АС-С-УХЛ1 ТУ 3461-013-00213569-2009" Кол-во: 40

"Позиция 12" "Светильник ВЭЛАН 33-АК.СД.Л.20-220АС-С-УХЛ1 с кабельным вводом ВК-Л-ВЭЛ2БТ- G3/4"-Exd-G3/4"-1ExdllBT6, ТУ 3461-013-00213569-2009" Кол-во: 130

"Позиция 13" "Светильник ВЭЛАН 31-СД.Л.60-С-УХЛ1 ТУ 3461-013-00213569-2009" Кол-во: 20

"Позиция 14" "Светильник ВЭЛАН 02-СД.Л.60 "Кобра2"-УХЛ1 ТУ 3461-015-00213569-2010" Кол-во: 60

"Позиция 15" "Светильник ВЭЛАН 02-С.Д.Л.90 УХЛ1 (комплектно с лампой) ТУ 3461-015-00213569-2010" Кол-во: 80

"Позиция 16" "Светильник L-street 24-4662-40-Ш4 ТУ 3461-009-60320484-2010" Кол-во: 70

"Позиция 17" "Светильник светодиодный ДСП М 60 IExdIICT4 IP65 УХЛ1 с ЭПРА 60 Вт, 220В, крепление на унив. скобу, ввод под брон. каб.11,7 мм-2 шт. клем. 3х1,5/транз., загл. рез.1шт, защ. реш., элем для страх.узел заз. М6 на корп, отраж. ТУ 3461-001-38407558-2012" Кол-во: 160

"Позиция 18" "Светильник светодиодный СКУ 38-50-012 УХЛ1 на подвесе поворотном ТУ 3461-001-38407558-2012" Кол-во: 70

"Позиция 19" "Светильник светодиодный СКУ 38-050-012 УХЛ1 на подвесе поворотном, транзитное подключение ТУ 3461-001-38407558-2012" Кол-во: 20

"Позиция 20" "Светильник светодиодный СКУ 38-025-012 УХЛ1 с 1 кабельным вводом, крепление на поворотной скобе ТУ 3461-001-38407558-2012" Кол-во: 110

"Позиция 21" "Светильник светодиодный ДСП70-30-005 УХЛ1 220АС 1Exd op is IIC T5 Gb IP65 подвес поворотная скоба, с 1-м кабельным вводом, RAL 7035 ТУ 16-2015ДБИШ.676264.001ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Светильник светодиодный ДСП70-30-005 УХЛ1 220АС 1Exd op is IIC T5 Gb IP65 подвес поворотная скоба, с 2-мя кабельными вводами RAL 7035 ТУ 16-2015ДБИШ.676264.00ТУ" Кол-во: 10