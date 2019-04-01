Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / приобретение светильников

    приобретение светильников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 18:0001.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927329Дата и время окончания срока приема заявок приобретение светильниковМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927329

    Уникальный номер закупки

    56-03-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    приобретение светильников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    лот

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 343 270-11-34

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    OSKolesnikova@urbo.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесникова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение светильников

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 18:0006.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927329Подведение итогов не позднее приобретение светильниковМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение светильников

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    27.40.2

    Светильники и осветительные устройства

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник светодиодный ДСП-04-32-012 НП УХЛ1 IExdIICT6 с трубным вводом G3/4 ТУ 3461-001-38407558-2012"

    Кол-во: 76

    "Позиция 2"

    "Светильник светодиодный ДСП М15 УХЛ1 подвес на крюк, проходные коробки IExdIICT4 ТУ 3461-001-38407558-2012"

    Кол-во: 90

    "Позиция 3"

    "Светильник светодиодный ДСП 04-32-012 НП УХЛ1 с 2-мя трубными вводами G3/4 "РК-Люкс" ТУ 3461-001-38407558-2012"

    Кол-во: 90

    "Позиция 4"

    "Светильник НИКО-Д-11-8 УХЛ1 со светодиодной матрицей ПРАЦ.676146.017ТУ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Светильник Луч-100-01 с решеткой ТУ 16-545.120-83"

    Кол-во: 280

    "Позиция 6"

    "Светильник Квант 2/1.С-3/105-Д(Д).АС220.L25-У1 L1=103 ТУ 3461-021-50578968-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Светильник КВАНТ 2/1.С-2/48-Д(Д).АС220.L25 УХЛ1 (в комплекте с кабельным вводом КВе-Л-М20) с двойным слоем изоляции, расстояние между отв. на скобе L1=40мм ТУ 3461-021-50578968-2014"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Светильник ДСП-04-32-012НП НВ УХЛ1 на 12В AC, с клеммами ЗВИ-10 1ExdIICT6 с 2-мя боковыми вводами ТУ 3461-001-38407558-2012"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Светильник ДСП-04-32-012НП НВ УХЛ1 на 12В AC, с клеммами ЗВИ-10 1ExdIICT6 с 1 боковым вводом ТУ 3461-001-38407558-2012"

    Кол-во: 90

    "Позиция 10"

    "Светильник ДСП 69-40-001 У1 IExedllCT6 с защитной сеткой, с кабельным вводом, с поворотной скобой ТУ16-2007-ИЖЦМ.676146.003ТУ"

    Кол-во: 340

    "Позиция 11"

    "Светильник ВЭЛАН 33-АК-СД.Л.40-220АС-С-УХЛ1 ТУ 3461-013-00213569-2009"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Светильник ВЭЛАН 33-АК.СД.Л.20-220АС-С-УХЛ1 с кабельным вводом ВК-Л-ВЭЛ2БТ- G3/4"-Exd-G3/4"-1ExdllBT6, ТУ 3461-013-00213569-2009"

    Кол-во: 130

    "Позиция 13"

    "Светильник ВЭЛАН 31-СД.Л.60-С-УХЛ1 ТУ 3461-013-00213569-2009"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Светильник ВЭЛАН 02-СД.Л.60 "Кобра2"-УХЛ1 ТУ 3461-015-00213569-2010"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Светильник ВЭЛАН 02-С.Д.Л.90 УХЛ1 (комплектно с лампой) ТУ 3461-015-00213569-2010"

    Кол-во: 80

    "Позиция 16"

    "Светильник L-street 24-4662-40-Ш4 ТУ 3461-009-60320484-2010"

    Кол-во: 70

    "Позиция 17"

    "Светильник светодиодный ДСП М 60 IExdIICT4 IP65 УХЛ1 с ЭПРА 60 Вт, 220В, крепление на унив. скобу, ввод под брон. каб.11,7 мм-2 шт. клем. 3х1,5/транз., загл. рез.1шт, защ. реш., элем для страх.узел заз. М6 на корп, отраж. ТУ 3461-001-38407558-2012"

    Кол-во: 160

    "Позиция 18"

    "Светильник светодиодный СКУ 38-50-012 УХЛ1 на подвесе поворотном ТУ 3461-001-38407558-2012"

    Кол-во: 70

    "Позиция 19"

    "Светильник светодиодный СКУ 38-050-012 УХЛ1 на подвесе поворотном, транзитное подключение ТУ 3461-001-38407558-2012"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Светильник светодиодный СКУ 38-025-012 УХЛ1 с 1 кабельным вводом, крепление на поворотной скобе ТУ 3461-001-38407558-2012"

    Кол-во: 110

    "Позиция 21"

    "Светильник светодиодный ДСП70-30-005 УХЛ1 220АС 1Exd op is IIC T5 Gb IP65 подвес поворотная скоба, с 1-м кабельным вводом, RAL 7035 ТУ 16-2015ДБИШ.676264.001ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Светильник светодиодный ДСП70-30-005 УХЛ1 220АС 1Exd op is IIC T5 Gb IP65 подвес поворотная скоба, с 2-мя кабельными вводами RAL 7035 ТУ 16-2015ДБИШ.676264.00ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Светильник светодиодный ДСП70-20-009 УХЛ1 12АС 1Exd op is IIC T5 Gb IP65 подвес поворотная скоба, с 2-мя кабельными вводами RAL 7035 ТУ 16-2015ДБИШ.676264.00ТУ"

    Кол-во: 10

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить