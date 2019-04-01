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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927329
Уникальный номер закупки
56-03-19
Наименование закупки
приобретение светильников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная закупка
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 343 270-11-34
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
OSKolesnikova@urbo.su
Ф.И.О. контактного лица
Колесникова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение светильников
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение светильников
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
27.40.2
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 76
Кол-во: 90
Кол-во: 90
Кол-во: 100
Кол-во: 280
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 90
Кол-во: 340
Кол-во: 40
Кол-во: 130
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 80
Кол-во: 70
Кол-во: 160
Кол-во: 70
Кол-во: 20
Кол-во: 110
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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