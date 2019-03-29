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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку палаток

    На право заключения договора на поставку палаток

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907674996Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку палатокЮго-ВосточныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907674996

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку палаток

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Юридический адрес

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 178-07-71

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    t.khlebnikova@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлебникова Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Юго-Восточный

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку палаток

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907674996Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку палатокЮго-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку палаток

    Начальная цена

    1 526 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к котировочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. 2-й Вязовский пр-д, д. 4а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания договора. Условия оплаты: по факту 100 % поставки Товара по заявке Покупателя; форма-безналичный расчет, без аванса, единовременно; порядок оплаты – в течение 15 банковских дней после представления Покупателю счета, счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12), УПД.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Адрес местонахождения

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    13.92.22.152

    Палатки из синтетических материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    13.92

    Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во: 60

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