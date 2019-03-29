Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания договора. Условия оплаты: по факту 100 % поставки Товара по заявке Покупателя; форма-безналичный расчет, без аванса, единовременно; порядок оплаты – в течение 15 банковских дней после представления Покупателю счета, счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12), УПД.