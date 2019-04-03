поставка автогрейдера с передним отвалом (включая шеф – монтаж, пуско – наладку, сервисное обслуживание в гарантийный период) (в соответствии с Техническим заданием) в адрес ПАО «КоршуновскийГОК»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927328 Уникальный номер закупки ОСКиЗД/18-000521 Номер закупки Наименование закупки поставка автогрейдера с передним отвалом (включая шеф – монтаж, пуско – наладку, сервисное обслуживание в гарантийный период) (в соответствии с Техническим заданием) в адрес ПАО «КоршуновскийГОК» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ

Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ Юридический адрес 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Почтовый адрес 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Контактный телефон +7 495 221-88-88 доб. 62210 Факс +7 495 221-88-00 Адрес электронной почты Olesya.Kiyan@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Киян Олеся Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: лом

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