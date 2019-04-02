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    Главная / Торги / Закупка комплектующих для станка Zayer

    Закупка комплектующих для станка Zayer

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927330Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих для станка ZayerКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927330

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка комплектующих для станка Zayer

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение 1

    приложение 1.1

    приложение 2

    приложение 3

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valentina.Bochkareva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочкарева Валентина Венадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка комплектующих для станка Zayer

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927330Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих для станка ZayerКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927330Дата и время вскрытия заявок Закупка комплектующих для станка ZayerКолпино

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 16:0025.04.2019 16:0025.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927330Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих для станка ZayerКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 16:0025.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927330Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих для станка ZayerКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка комплектующих для станка Zayer

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.4

    Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо арт. 883.107"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шестерня арт. 242.016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Опора упорного подшипника арт.558.018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Фланец опорного подшипника арт.558.022"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шестерня арт. 242.017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Трубка подвода СОЖ арт. 700.125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Крышка арт. 703.090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Крышка арт. 365.123"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Вал-шестерня арт. 231.043"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Червячная шестерня арт. 684.076"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Опора подшипника GS 81126"

    Кол-во: 1

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    09.02.2022 г., 08:00
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