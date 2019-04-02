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Номер извещения
31907678873
Уникальный номер закупки
219259
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Проектно-изыскательские работы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нефедова Светлана Константиновна
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению запроса предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по контрольно-исполнительной съемке по объектам: «Внутрипоселковый газопровод с.Ягуново, Кемеровского района Кемеровской области. II очередь первый этап СН048», «Газораспределительные сети д. Сухая Речка Кемеровского района Кемеровской области СН050»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678873Подведение итогов не позднее Выполнение работ по контрольно-исполнительной съемке по объектам: «Внутрипоселковый газопровод с.Ягуново, Кемеровского района Кемеровской области. II очередь первый этап СН048», «Газораспределительные сети д. Сухая Речка Кемеровского района Кемеровской области СН050»Согласно документации по проведению запроса предложений
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по контрольно-исполнительной съемке по объектам: «Внутрипоселковый газопровод с.Ягуново, Кемеровского района Кемеровской области. II очередь первый этап СН048», «Газораспределительные сети д. Сухая Речка Кемеровского района Кемеровской области СН050»
Начальная цена
488 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Адрес местонахождения
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
71.12.35.120
71.12.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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