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Номер извещения
31907674872
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по очистке и дезинфекции камер кондиционеров, приточных и вытяжных установок, вентиляционных сетей и внутренних блоков кондиционеров сплит-систем
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревнап
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по очистке и дезинфекции камер кондиционеров, приточных и вытяжных вентиляционных сетей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907674872Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по очистке и дезинфекции камер кондиционеров, приточных и вытяжных вентиляционных сетей Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 11:00GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907674872Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по очистке и дезинфекции камер кондиционеров, приточных и вытяжных вентиляционных сетей Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.04.201918.04.2019 11:0018.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907674872Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по очистке и дезинфекции камер кондиционеров, приточных и вытяжных вентиляционных сетей Москва
Подведение итогов не позднее
18.04.2019 11:0018.04.2019 11:0018.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907674872Подведение итогов не позднее Закупка услуг по очистке и дезинфекции камер кондиционеров, приточных и вытяжных вентиляционных сетей Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по очистке и дезинфекции камер кондиционеров, приточных и вытяжных вентиляционных сетей
Начальная цена
2 867 979,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о конкурсе (проектом договора и техническим заданием)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
33.12.18
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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