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    Главная / Торги / Армостаб ПЭТ 400/50 на Шелепиху

    Армостаб ПЭТ 400/50 на Шелепиху

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927325Дата и время окончания срока приема заявок АрмостабМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927325

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Армостаб ПЭТ 400/50 на Шелепиху

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Документация для договора

    Условия поставки/контактная информация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ШОССЕ
    Все закупки и тендеры АО ШОССЕ

    Юридический адрес

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Почтовый адрес

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Контактный телефон

    +7 499 492-61-11

    Факс

    +7 499 492-90-00

    Адрес электронной почты

    p.kolesnikov@abzshosse.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесников Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Армостаб

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 15:3005.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927325Подведение итогов не позднее АрмостабМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Армостаб

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТР на пересечении Северного дублера Кутузовского пр., Шелепихинской наб. и ТТК. Этап 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 календарных дней после поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ШОССЕ
    Все закупки и тендеры АО ШОССЕ

    Адрес местонахождения

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Классификатор ОКПД2

    22.23.19.000

    Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотно геотекстильное тканое Армостаб-ПЭТ 400/50; тип материала: полиэфирное волокно; поверхностная плотность: 830 г/м2; нагрузка при разрыве (вдоль), не менее: 400 кН/м; нагрузка при разрыве (поперек), не менее: 50 кН/м; размеры, м: 5.2х300, цвет: белый; производитель: ООО "Группа компаний "Миаком" (Миаком); СТО 72422563-025-2013"

    Кол-во: 6000

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