Оказание услуг по техническому обслуживанию грузоподъемных кранов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется по безналичному расчету с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке – Банк ГПБ (АО), при наличии у Подрядчика с Банком ГПБ (АО) заключенного договора о банковском сопровождении. Заказчик производит оплату по факту выполнения работ, указанных в заявке Заказчика, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры, при условии открытия Подрядчиком отдельного счета в Банке ГПБ (АО).