www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907674814
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию грузоподъемных кранов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по техническому обслуживанию грузоподъёмных кранов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 11:00 GMT +303.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907674814Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по техническому обслуживанию грузоподъёмных кранов Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 11:0003.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907674814Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по техническому обслуживанию грузоподъёмных кранов Москва
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 11:0005.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907674814Подведение итогов не позднее Закупка услуг по техническому обслуживанию грузоподъёмных кранов Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по техническому обслуживанию грузоподъёмных кранов
Начальная цена
323 893,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений (проектом договора и техническим заданием)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д.5, стр. 34.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
33.12.15
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.