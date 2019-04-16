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Номер извещения
31907674822
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту координатно-расточного станка (модель ЗВШС 2450)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг капитального ремонта координатно-расточного станка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 11:00 GMT +316.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907674822Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг капитального ремонта координатно-расточного станка Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 11:00GMT +316.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907674822Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг капитального ремонта координатно-расточного станка Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.04.201919.04.2019 11:0019.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907674822Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг капитального ремонта координатно-расточного станка Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 11:0019.04.2019 11:0019.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907674822Подведение итогов не позднее Закупка услуг капитального ремонта координатно-расточного станка Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг капитального ремонта координатно-расточного станка
Начальная цена
2 475 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о конкурсе (проектом договора и техническим заданием)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, корп. 3, этаж 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
33.12.22
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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