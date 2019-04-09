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    Главная / Торги / Реализация лома от ООО "АЛНАС"

    Реализация лома от ООО "АЛНАС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 13:3509.04.2019 13:35Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927323Дата и время окончания срока приема заявок Реализация лома от ООО "АЛНАС"АльметьевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927323

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация лома от ООО "АЛНАС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    фото

    фото

    фото

    фото

    Изменения в извещении

    Фото

    фото

    фото

    фото

    фото

    фото

    фото

    фото

    фото отходы припоя

    фото стружка бронзовая

    фото углеродистая сталь

    фото лома пакетов роторов

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Юридический адрес

    423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2

    Почтовый адрес

    423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2

    Контактный телефон

    +7 8553 39-34-24

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Lenar.Gabdrakhimov@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Габдрахимов Ленар Расульевич

    Место рассмотрения предложений

    Альметьевск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация лома от ООО "АЛНАС"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927323Подведение итогов не позднее Реализация лома от ООО "АЛНАС"Альметьевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация лома от ООО "АЛНАС"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Сургутская, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛНАС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Адрес местонахождения

    423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом свинца"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 2"

    "Лом медный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Лом бронзы"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 4"

    "Лом латунный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Лом алюминия"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 6"

    "Медный провод ППИ-У б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Лом латунной стружки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Лом бронзовой стружки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Лом медной стружки (смешанная с динамной стружкой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Лом медной стружки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Лом легированной стали"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Лом углеродистой стали"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Лом нержавеющей стали"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Лом стружки (смешанная лом динамной стали+медная стружка)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Алюминиевые провода с обмоткой"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 16"

    "Бронированный кабель с алюминиевой жилой"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 17"

    "Бронированный кабель с медной жилой"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 18"

    "Лом черных металлов (ЭЦН, ГС, ГЗМВ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Пластины твердосплавные неперетачиваемые б/у"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 20"

    "Лом пакета ротора б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Лом статора обмотанные б/у"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Лом отработанных ПЭД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Лом медный (М1,высечка)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Отходы припоя МФСУ 92-6-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Лом черных металлов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "Лом динамной стали"

    Кол-во: 250

    "Позиция 27"

    "Лом стальной стружки"

    Кол-во: 200

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