ГП КС объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку оборудования оптического преобразования и системы резервируемых 2:1 блоков понижающих малошумящих преобразователей частоты (LNB)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907674862 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки ГП КС объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку оборудования оптического преобразования и системы резервируемых 2:1 блоков понижающих малошумящих преобразователей частоты (LNB) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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