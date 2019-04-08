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Номер извещения
ГП927322
Уникальный номер закупки
251
Наименование закупки
Замена двух пассажирских лифтов, установленных в здание вычислительного центра инв. № 01-0030030 ПАО «Уралмашзавод»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-11-68
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
R.Osokin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Осокин Руслан Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Замена двух пассажирских лифтов, установленных в здание вычислительного центра инв. № 01-0030030 ПАО «Уралмашзавод»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 11:00 GMT +308.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927322Дата и время окончания срока приема заявок Замена двух пассажирских лифтов, установленных в здание вычислительного центра инв. № 01-0030030 ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 11:0008.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927322Дата и время вскрытия заявок Замена двух пассажирских лифтов, установленных в здание вычислительного центра инв. № 01-0030030 ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 15:0026.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927322Подведение итогов не позднее Замена двух пассажирских лифтов, установленных в здание вычислительного центра инв. № 01-0030030 ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена двух пассажирских лифтов, установленных в здание вычислительного центра инв. № 01-0030030 ПАО «Уралмашзавод»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
45.31.3
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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