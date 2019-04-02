Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907674622 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»

Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр Юридический адрес 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44 Почтовый адрес 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44 Контактный телефон +7 812 748-63-08 Факс +7 812 748-63-08 Адрес электронной почты zakupki@ksrc.ru Ф.И.О. контактного лица Тютерев Антон Вячеславович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Закупки и тендеры Работы строительно-монтажные прочие Ключевые слова:

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