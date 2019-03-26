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    Главная / Торги / Затвор обратный КОП100х40 19лс53нж ХЛ1

    Затвор обратный КОП100х40 19лс53нж ХЛ1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 15:3026.03.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927336Дата и время окончания срока приема заявок Затвор обратный КОП 100х40 19лс53нж ХЛ1 Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться. После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИСгород ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927336

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Затвор обратный КОП100х40 19лс53нж ХЛ1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Затвор_обратный.docx

    1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 34767 9-50-05 доб. 2902

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Zaharova.IA@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарова Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Затвор обратный КОП 100х40 19лс53нж ХЛ1 Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться. После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.201927.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927336Подведение итогов не позднее Затвор обратный КОП 100х40 19лс53нж ХЛ1 Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться. После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИСгород Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Затвор обратный КОП 100х40 19лс53нж ХЛ1 Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться. После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка ТМЦ - Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, 60Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - отсрочка 60-90 дней Срок поставки - до 30.06.2019г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    29.13.11.324

    Затворы (клапаны) обратные поворотные из стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Затвор обратный КОП 100х40 19лс53нж ХЛ1"

    Кол-во: 29

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