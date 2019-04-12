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Номер извещения
31907674471
Уникальный номер закупки
685
Наименование закупки
Выполнение работ по замене экранных труб парового котла типа Б 25/15ГМ ст. № 6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 63-98-79
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
info@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фадеев Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Златоуст, Парковый проезд 1
Ключевые слова:
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Замена экранных труб на паровом котле типа Б 25/15 ГМ ст. № 6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 20:00 GMT +312.04.2019 20:0012.04.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907674471Дата и время окончания срока приема заявок Замена экранных труб на паровом котле типа Б 25/15 ГМ ст. № 6Златоуст, Парковый проезд 1
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 06:00GMT +315.04.2019 06:0015.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907674471Дата и время вскрытия заявок Замена экранных труб на паровом котле типа Б 25/15 ГМ ст. № 6Златоуст, Парковый проезд 1
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.201915.04.2019 14:0015.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907674471Дата окончания срока рассмотрения заявок Замена экранных труб на паровом котле типа Б 25/15 ГМ ст. № 6Златоуст, Парковый проезд 1
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 14:0015.04.2019 14:0015.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907674471Подведение итогов не позднее Замена экранных труб на паровом котле типа Б 25/15 ГМ ст. № 6Златоуст, Парковый проезд 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена экранных труб на паровом котле типа Б 25/15 ГМ ст. № 6
Начальная цена
896 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Златоуст Парковый проезд 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
35.30.11.111
35.30.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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