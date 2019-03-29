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    Главная / Торги / Запчасти для LincolnElectric

    Запчасти для LincolnElectric

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 14:1429.03.2019 14:14Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927326Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для LincolnElectricМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927326

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти для LincolnElectric

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Извещение

    Форма КП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1986

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    i.kurenkova@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куренкова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти для LincolnElectric

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927326Подведение итогов не позднее Запчасти для LincolnElectricМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для LincolnElectric

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.29.70.110

    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.7

    Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тумблер S2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Тумблер S1, S3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Блок конденсаторов Capacitor Bank Assembly M14495-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Потенциометр SP-1.2 10K A20P3 Telpod"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Пульт дистанционного управления 30 м. для DC-400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Тиристор"

    Кол-во: 85

    "Позиция 7"

    "Диод для сварочного источника"

    Кол-во: 35

    "Позиция 8"

    "Трансформатор пилотный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Пускатель (контактор)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Резистор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Резистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Электродвигатель для вентилятора"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Переключатель режимов L3545-21"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Амперметр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Вольтметр М10486-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Плата фильтр SNUBBER M15370"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "Плата стартовая DC400 Starting M14520-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Плата управления DC400 Control G2588-2"

    Кол-во: 20

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