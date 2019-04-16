www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907688456
Уникальный номер закупки
ЦКО-018-19
Наименование закупки
Поставка оборудования системы учёта и распределения воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 08:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@arhvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рычков Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования системы учёта и распределения воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 08:00 GMT +316.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования системы учёта и распределения водыОмск
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 08:0016.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907688456Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования системы учёта и распределения водыОмск
Подведение итогов не позднее
27.05.2019 15:0027.05.2019 15:0027.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688456Подведение итогов не позднее Поставка оборудования системы учёта и распределения водыОмск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования системы учёта и распределения воды
Начальная цена
13 664 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Приложение № 1 -Техническое задание
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приложение № 1 -Техническое заданиеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
36.00.20.140
36.00.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.