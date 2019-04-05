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    Главная / Торги / Поставка крепежа для ДРО

    Поставка крепежа для ДРО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927318Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежа для ДРОЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927318

    Уникальный номер закупки

    245

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка крепежа для ДРО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1-заявка

    Приложение 2-анкета

    ТФ договора

    Приложение 1.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-61-37

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    A.Mamakova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамакова Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка крепежа для ДРО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 11:00 GMT +305.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927318Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежа для ДРОЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 11:0005.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927318Дата и время вскрытия заявок Поставка крепежа для ДРОЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927318Подведение итогов не позднее Поставка крепежа для ДРОЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927318Подведение итогов не позднее Поставка крепежа для ДРОЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крепежа для ДРО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВИНТ; В.М10-6gх20.58.019; ГОСТ 1491-80"

    Кол-во: 48

    "Позиция 2"

    "ВИНТ; А.М4-6gх16.48.019; ГОСТ 1491-80"

    Кол-во: 32

    "Позиция 3"

    "ВИНТ С ПОТ. ГОЛ.; В.М4-6gХ12.48; ГОСТ 17475-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "ВИНТ С ПОЛ. ГОЛ.; В.М6-6gх30.58; ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 32

    "Позиция 5"

    "БОЛТ; М8-6gХ20.58.019(S13); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "БОЛТ; М6-6gХ16.58.019(S10); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "БОЛТ; М64-6gх320.04; ГОСТ 18125-72"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "БОЛТ; М64-6gх300.04; ГОСТ 18125-72"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "БОЛТ; М48-6gх180.58(S75); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 10"

    "БОЛТ; М42-6gх90.58(S65); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "БОЛТ; М42-6gх220.58(S65); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "БОЛТ; М36-6gх80.58(S55); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "БОЛТ; М36-6gх300.58(S55); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 16

    "Позиция 14"

    "БОЛТ; М36-6gх180.58(S55); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "БОЛТ; М36-6gх160.58(S55); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "БОЛТ; М36-6gх130.88.40Х(S5; ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "БОЛТ; М30-6gх75.58(S46); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "БОЛТ; М30-6gХ170.58.019; ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "БОЛТ; М30-6gх140.58(S46); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 48

    "Позиция 20"

    "БОЛТ; М24-6gх90.58(S36); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "БОЛТ; М24-6gх80.58; ГОСТ 7817-80"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "БОЛТ; М24-6gх190.58(S36); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "БОЛТ; М24-6gх180.58(S36); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "БОЛТ; М20-6gх70.58(S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "БОЛТ; М20-6gх50.58(S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 96

    "Позиция 26"

    "БОЛТ; М20-6gх45.58(S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 36

    "Позиция 27"

    "БОЛТ; М20-6gх35.58(S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "БОЛТ; М20-6gх280.58(S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "БОЛТ; М20-6gх260.58(S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 128

    "Позиция 30"

    "БОЛТ; М20-6gх240.58(S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "БОЛТ; М20-6gх120.58(S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 32"

    "БОЛТ; М16-6gХ60.58.019; (S24); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 552

    "Позиция 33"

    "БОЛТ; М16-6gх35.58(S24); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 32

    "Позиция 34"

    "БОЛТ; М16-6gх25.58(S24); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "БОЛТ; М16-6gx50.58(S24); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "БОЛТ; М12-6gХ70.58.019; (S18); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 48

    "Позиция 37"

    "БОЛТ; М12-6gх35.58; ГОСТ 7796-70"

    Кол-во: 48

    "Позиция 38"

    "БОЛТ; М12-6gх35.58(S18); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 78

    "Позиция 39"

    "БОЛТ; М12-6gХ30.58.019; (S18); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 36

    "Позиция 40"

    "БОЛТ; М12-6gх30.58(S18); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 53

    "Позиция 41"

    "БОЛТ; М12-6gХ25.58.019; (S18); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 42"

    "БОЛТ; М12-6gХ20.58.019; (S18); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "БОЛТ; М10-6gх45.58(S16); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "БОЛТ; М10-6gх35.58(S16); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 216

    "Позиция 45"

    "БОЛТ; М10-6gХ20.58.029(S16; ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 46"

    "БОЛТ; М10-6gх20.58(S16); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 312

    "Позиция 47"

    "БОЛТ; В.М12-6gх50.46; ГОСТ 3033-79"

    Кол-во: 14

    "Позиция 48"

    "БОЛТ; В.М12-6gх50.46.019; ГОСТ 3033-79"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "БОЛТ; 3М8-6gх30.58(S13); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "БОЛТ; 3М8-6gх20.58(S13); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 72

    "Позиция 51"

    "БОЛТ; 3М30-6gх110.58(S46); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 52"

    "БОЛТ; 3М20-6gх40.58(S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 18

    "Позиция 53"

    "БОЛТ; 3М10-6gх35.58(S16); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 54"

    "БОЛТ; 3М10-6gХ25.58.019; (S16); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "БОЛТ; 3М10-6gх25.58(S16); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 56"

    "БОЛТ; 3М10-6gХ20.58.019; (S16); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "БОЛТ; 2М42-6gх190.58; ГОСТ 7817-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "БОЛТ; 2М42-6gх190.58(S65); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "БОЛТ; 2М24-6gх200.58(S36); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "БОЛТ; 2М12-6gх40.56; ГОСТ 7817-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "ГАЙКА; М30-6H.04.019(S46); ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "ГАЙКА; М24-6H.8.06(S36); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "ГАЙКА; М16х1,5-6H.04(S24); ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 22

    "Позиция 64"

    "ГАЙКА; М16-6H.8.06(S24); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "ГАЙКА; М110х6.04; ГОСТ 10605-94"

    Кол-во: 12

    "Позиция 66"

    "ГАЙКА; М10-6H.5; ГОСТ 5918-73"

    Кол-во: 64

    "Позиция 67"

    "ГАЙКА; М100х6.04; ГОСТ 10605-94"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "ШПОНКА; 90х45х500; ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "ШПОНКА; 50х28х250; ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "ШПОНКА; 40х22х200; ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "ШПОНКА; 40х22х160; ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "ШПОНКА; 40х22х140; ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "ШПОНКА; 20х12х56; ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "ШПОНКА; 20х12х100; ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "ШПЛИНТ; 10х100.019; ГОСТ 397-79"

    Кол-во: 52

    "Позиция 76"

    "ШПИЛЬКА; М16-6gх80.46.019; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 12

    "Позиция 77"

    "ШПИЛЬКА; М16-6gх60.56.019; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 24

    "Позиция 78"

    "ШПИЛЬКА; М16-6gх60.46.019; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 276

    "Позиция 79"

    "ШПИЛЬКА; М16-6gх50.56; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 96

    "Позиция 80"

    "ШПИЛЬКА; М16-6gх40.46; ГОСТ 22034-76"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "ШПИЛЬКА; М16-6gх40.46; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 32

    "Позиция 82"

    "ШПИЛЬКА; М16-6gх40.46.019; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 36

    "Позиция 83"

    "ШПИЛЬКА; М16-6gх35.46; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 16

    "Позиция 84"

    "ШПИЛЬКА; М12-6gх40.56.029; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 32

    "Позиция 85"

    "ШПИЛЬКА; М12-6gх30.46; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 44

    "Позиция 86"

    "ШПИЛЬКА; М12-6gх30.46.019; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 16

    "Позиция 87"

    "ШПИЛЬКА; М10-6gх30.46.019; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 12

    "Позиция 88"

    "ШПИЛЬКА; 30ХГСА.019; М6-6gх45.109.; ГОСТ 22034-76"

    Кол-во: 12

    "Позиция 89"

    "ШПИЛЬКА; 20; 1.М36х1400.; ГОСТ 24379.1-80"

    Кол-во: 18

    "Позиция 90"

    "ШПИЛЬКА; 20; 1.М24х400.; ГОСТ 24379.1-80"

    Кол-во: 17

    "Позиция 91"

    "ШАЙБА; А10х3.02.Ст3; ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 64

    "Позиция 92"

    "ШАЙБА; А.36.01.08кп; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 18

    "Позиция 93"

    "ШАЙБА; А.30.02.Ст3; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 68

    "Позиция 94"

    "ШАЙБА; А.20.02.Ст3; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 24

    "Позиция 95"

    "ШАЙБА 8.02.Ст3 ГОСТ 10906-78"

    Кол-во: 24

    "Позиция 96"

    "ХОМУТ; 2.1 87х25; ГОСТ 28191-89"

    Кол-во: 8

    "Позиция 97"

    "ХОМУТ; 2.1 62х20 Н; ГОСТ 28191-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "ХОМУТ; 2.1 49х20; ГОСТ 28191-89"

    Кол-во: 8

    "Позиция 99"

    "ХОМУТ; 2.1 35х15 Н; ГОСТ 28191-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ; NORMA TORRO; S60-80/12 C7 W2"

    Кол-во: 25

    "Позиция 101"

    "ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ; NORMA TORRO; S50-70/9 C7 W2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ; NORMA TORRO; S40-60/9 C7 W2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ; NORMA TORRO; S130-150/12 C7 W1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 104"

    "ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ; NORMA TORRO; 40-60/9 C7 W1D"

    Кол-во: 8

    "Позиция 105"

    "РЫМ-БОЛТ; M72х6; ГОСТ 4751-73"

    Кол-во: 24

    "Позиция 106"

    "ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧАТАЯ; II-2-3-; 100х56х3,5х3,3; ГОСТ 3057-90"

    Кол-во: 460

    "Позиция 107"

    "КОЛЬЦО; В250.60С2А; ГОСТ 13941-86"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "КОЛЬЦО; 90 II 019; ГОСТ 2833-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "КОЛЬЦО; 70 II 019; ГОСТ 2833-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "КОЛЬЦО; 60С2А; В130.; ГОСТ 13940-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "КОЛЬЦО; 55 II 019; ГОСТ 2833-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "ЗАКЛЕПКА; МТ; 12х32.38.; ГОСТ 10300-80"

    Кол-во: 576

    "Позиция 113"

    "ГАЙКА; М64х4.04; ГОСТ 10605-94"

    Кол-во: 24

    "Позиция 114"

    "ГАЙКА; М56х4.04; ГОСТ 10607-94"

    Кол-во: 40

    "Позиция 115"

    "ГАЙКА; М56.04; ГОСТ 10605-94"

    Кол-во: 12

    "Позиция 116"

    "ГАЙКА; М48-6H.8(S75); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 117"

    "ГАЙКА; М42-6H.5; ГОСТ 5918-73"

    Кол-во: 12

    "Позиция 118"

    "ГАЙКА; М42-6H.5.029(S65); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 119"

    "ГАЙКА; М3-6H.5.019(S5,5); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 120"

    "ГАЙКА; М36-6H.5.029(S55); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 121"

    "ГАЙКА; 20Х13; М30-6H.23(S46); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 16

    "Позиция 122"

    "ВИНТ; М4-6gХ8.14H.019; ГОСТ 1476-93"

    Кол-во: 8

    "Позиция 123"

    "ВИНТ; М30-6gх60.56; ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 24

    "Позиция 124"

    "ВИНТ; М10-6gХ20.14H.019; ГОСТ 1476-93"

    Кол-во: 6

    "Позиция 125"

    "ВИНТ; В.М16-6gх40.58; ГОСТ 1491-80"

    Кол-во: 12

    "Позиция 126"

    "ВИНТ; В.М12-6gх60.14H.019; ГОСТ 1483-84"

    Кол-во: 8

    "Позиция 127"

    "ВИНТ; В.М10-6gх20.58; ГОСТ 1491-80"

    Кол-во: 8

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