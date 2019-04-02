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    Главная / Торги / Приобретение программного обеспечения

    Приобретение программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907676770Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспечения117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907676770

    Уникальный номер закупки

    002/ГПГЭСгелий/23.03.2019/ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.03.2019 11:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект Договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Контактный телефон

    +7 915 487-48-15

    Факс

    +7 495 122-20-00

    Адрес электронной почты

    kristina.labeko@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Кристина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125

    Закупки и тендеры Приморский край

    Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 08:00 GMT +302.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907676770Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспечения117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 08:0002.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907676770Дата и время вскрытия заявок Приобретение программного обеспечения117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 23:5905.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907676770Подведение итогов не позднее Приобретение программного обеспечения117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение программного обеспечения

    Начальная цена

    7 099 314,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию и Проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию и Проекту договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29.000

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 1

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