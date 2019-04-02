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Номер извещения
31907676770
Уникальный номер закупки
002/ГПГЭСгелий/23.03.2019/ЗК
Наименование закупки
Приобретение программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.03.2019 11:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Почтовый адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Контактный телефон
+7 915 487-48-15
Факс
+7 495 122-20-00
Адрес электронной почты
kristina.labeko@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Кристина Владимировна
Место рассмотрения предложений
117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 08:00 GMT +302.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907676770Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспечения117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 08:0002.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907676770Дата и время вскрытия заявок Приобретение программного обеспечения117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение программного обеспечения
Начальная цена
7 099 314,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию и Проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Адрес местонахождения
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
62.01.29.000
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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