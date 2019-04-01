www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927316
Уникальный номер закупки
ЗП19-03-11
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления и работ по застройке выставочной экспозиции Банка ГПБ (АО) на территории выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» во время проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» (г. Екатеринбург)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 499 271-91-76
Факс
{}
Адрес электронной почты
Ekaterina.V.Gromova@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Громова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления и работ по застройке выставочной экспозиции Банка ГПБ (АО) на территории выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» во время проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» (г. Екатеринбург)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 16:00 GMT +301.04.2019 16:0001.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927316Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления и работ по застройке выставочной экспозиции Банка ГПБ (АО) на территории выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» во время проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» (г. Екатеринбург)Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 16:0001.04.2019 16:0001.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927316Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления и работ по застройке выставочной экспозиции Банка ГПБ (АО) на территории выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» во время проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» (г. Екатеринбург)Москва
Подведение итогов не позднее
23.04.2019 18:0023.04.2019 18:0023.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927316Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления и работ по застройке выставочной экспозиции Банка ГПБ (АО) на территории выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» во время проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» (г. Екатеринбург)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
23.04.201923.04.2019 18:0023.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927316Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления и работ по застройке выставочной экспозиции Банка ГПБ (АО) на территории выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» во время проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» (г. Екатеринбург)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления и работ по застройке выставочной экспозиции Банка ГПБ (АО) на территории выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» во время проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» (г. Екатеринбург)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
74.87.15.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.