Оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления и работ по застройке выставочной экспозиции Банка ГПБ (АО) на территории выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» во время проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» (г. Екатеринбург)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927316 Уникальный номер закупки ЗП19-03-11 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления и работ по застройке выставочной экспозиции Банка ГПБ (АО) на территории выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» во время проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» (г. Екатеринбург) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский Юридический адрес 630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2 Почтовый адрес 630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2 Контактный телефон +7 499 271-91-76 Факс {} Адрес электронной почты Ekaterina.V.Gromova@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Громова Екатерина Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: выставки

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