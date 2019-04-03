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Номер извещения
31907674669
Уникальный номер закупки
146
Наименование закупки
Приобретение вентиляционного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 48442 5-00-48
Факс
--
Адрес электронной почты
spzakupki861@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ливенцев Владимир Алексеевич
Место рассмотрения предложений
249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение вентиляционного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907674669Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение вентиляционного оборудования 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 09:0003.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907674669Дата и время вскрытия заявок Приобретение вентиляционного оборудования 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.
Подведение итогов не позднее
09.04.2019 14:0009.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907674669Подведение итогов не позднее Приобретение вентиляционного оборудования 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение вентиляционного оборудования
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
28.25.20.110
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
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