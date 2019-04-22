Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже лотов движимого имущества, принадлежащих на праве собственности ООО «Газпром добыча Кузнецк»: Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт.; Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт.; Автомобиль ГАЗ 2217-5730, год выпуска 2009, пробег 386 591 км.; . Автомобиль УАЗ 220695-333, год выпуска 2010, пробег 380 276 км.; Автобус ПАЗ 32053, год выпуска 2009, пробег 487 232 км.; Изолятор ИО-20-3, 75 УЗ, количество 15 шт, год выпуска 2010.; Предохранитель ПКТ 104-6-160-31,5 УЗ, количество 6 шт, год выпуска 2011.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927317 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже лотов движимого имущества, принадлежащих на праве собственности ООО «Газпром добыча Кузнецк»: Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт.; Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт.; Автомобиль ГАЗ 2217-5730, год выпуска 2009, пробег 386 591 км.; . Автомобиль УАЗ 220695-333, год выпуска 2010, пробег 380 276 км.; Автобус ПАЗ 32053, год выпуска 2009, пробег 487 232 км.; Изолятор ИО-20-3, 75 УЗ, количество 15 шт, год выпуска 2010.; Предохранитель ПКТ 104-6-160-31,5 УЗ, количество 6 шт, год выпуска 2011. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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