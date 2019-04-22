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Номер извещения
ГП927317
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже лотов движимого имущества, принадлежащих на праве собственности ООО «Газпром добыча Кузнецк»: Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт.; Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт.; Автомобиль ГАЗ 2217-5730, год выпуска 2009, пробег 386 591 км.; . Автомобиль УАЗ 220695-333, год выпуска 2010, пробег 380 276 км.; Автобус ПАЗ 32053, год выпуска 2009, пробег 487 232 км.; Изолятор ИО-20-3, 75 УЗ, количество 15 шт, год выпуска 2010.; Предохранитель ПКТ 104-6-160-31,5 УЗ, количество 6 шт, год выпуска 2011.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927317Дата и время окончания срока приема заявок Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 18:0023.04.2019 18:0023.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927317Дата окончания срока рассмотрения заявок Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Москва
Дата и время проведения
24.04.2019 11:0024.04.2019 11:0024.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927317Дата и время проведения Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 18:0024.05.2019 18:0024.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927317Подведение итогов не позднее Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Превентор к УШВН интегрированный IT-BOP, 4 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново.
Начальная цена
93 559,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927317Дата и время окончания срока приема заявок Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 18:0023.04.2019 18:0023.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927317Дата окончания срока рассмотрения заявок Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Москва
Дата и время проведения
24.04.2019 11:0024.04.2019 11:0024.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927317Дата и время проведения Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 18:0024.05.2019 18:0024.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927317Подведение итогов не позднее Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Якорь газопесочный ПГ-3, 7 шт. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д.Жерново.
Начальная цена
288 305,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Автомобиль ГАЗ 2217-5730, год выпуска 2009, пробег 386 591 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927317Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль ГАЗ 2217-5730, год выпуска 2009, пробег 386 591 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 18:0023.04.2019 18:0023.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927317Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль ГАЗ 2217-5730, год выпуска 2009, пробег 386 591 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Москва
Дата и время проведения
24.04.2019 11:0024.04.2019 11:0024.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927317Дата и время проведения Автомобиль ГАЗ 2217-5730, год выпуска 2009, пробег 386 591 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 18:0024.05.2019 18:0024.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927317Подведение итогов не позднее Автомобиль ГАЗ 2217-5730, год выпуска 2009, пробег 386 591 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль ГАЗ 2217-5730, год выпуска 2009, пробег 386 591 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново.
Начальная цена
85 424,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Автомобиль УАЗ 220695-333, год выпуска 2010, пробег 380 276 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927317Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль УАЗ 220695-333, год выпуска 2010, пробег 380 276 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 18:0023.04.2019 18:0023.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927317Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль УАЗ 220695-333, год выпуска 2010, пробег 380 276 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Москва
Дата и время проведения
24.04.2019 11:0024.04.2019 11:0024.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927317Дата и время проведения Автомобиль УАЗ 220695-333, год выпуска 2010, пробег 380 276 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 18:0024.05.2019 18:0024.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927317Подведение итогов не позднее Автомобиль УАЗ 220695-333, год выпуска 2010, пробег 380 276 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль УАЗ 220695-333, год выпуска 2010, пробег 380 276 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново.
Начальная цена
40 576,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Автобус ПАЗ 32053, год выпуска 2009, пробег 487 232 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927317Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ПАЗ 32053, год выпуска 2009, пробег 487 232 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 18:0023.04.2019 18:0023.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927317Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус ПАЗ 32053, год выпуска 2009, пробег 487 232 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Москва
Дата и время проведения
24.04.2019 11:0024.04.2019 11:0024.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927317Дата и время проведения Автобус ПАЗ 32053, год выпуска 2009, пробег 487 232 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 18:0024.05.2019 18:0024.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927317Подведение итогов не позднее Автобус ПАЗ 32053, год выпуска 2009, пробег 487 232 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус ПАЗ 32053, год выпуска 2009, пробег 487 232 км. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново.
Начальная цена
74 237,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Изолятор ИО-20-3, 75 УЗ, количество 15 шт, год выпуска 2010. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927317Дата и время окончания срока приема заявок Изолятор ИО-20-3, 75 УЗ, количество 15 шт, год выпуска 2010. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 18:0023.04.2019 18:0023.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927317Дата окончания срока рассмотрения заявок Изолятор ИО-20-3, 75 УЗ, количество 15 шт, год выпуска 2010. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка. Москва
Дата и время проведения
24.04.2019 11:0024.04.2019 11:0024.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927317Дата и время проведения Изолятор ИО-20-3, 75 УЗ, количество 15 шт, год выпуска 2010. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка. Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 18:0024.05.2019 18:0024.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927317Подведение итогов не позднее Изолятор ИО-20-3, 75 УЗ, количество 15 шт, год выпуска 2010. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изолятор ИО-20-3, 75 УЗ, количество 15 шт, год выпуска 2010. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка.
Начальная цена
5 364,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Предохранитель ПКТ 104-6-160-31,5 УЗ, количество 6 шт, год выпуска 2011. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927317Дата и время окончания срока приема заявок Предохранитель ПКТ 104-6-160-31,5 УЗ, количество 6 шт, год выпуска 2011. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 18:0023.04.2019 18:0023.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927317Дата окончания срока рассмотрения заявок Предохранитель ПКТ 104-6-160-31,5 УЗ, количество 6 шт, год выпуска 2011. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка. Москва
Дата и время проведения
24.04.2019 11:0024.04.2019 11:0024.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927317Дата и время проведения Предохранитель ПКТ 104-6-160-31,5 УЗ, количество 6 шт, год выпуска 2011. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка. Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 18:0024.05.2019 18:0024.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927317Подведение итогов не позднее Предохранитель ПКТ 104-6-160-31,5 УЗ, количество 6 шт, год выпуска 2011. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.201924.05.2019 18:0024.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927317Подведение итогов не позднее Предохранитель ПКТ 104-6-160-31,5 УЗ, количество 6 шт, год выпуска 2011. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предохранитель ПКТ 104-6-160-31,5 УЗ, количество 6 шт, год выпуска 2011. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Осиновка.
Начальная цена
14 818,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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