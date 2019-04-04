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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации по строительству

    Выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации по строительству

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907680840Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации по строительствуМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907680840

    Уникальный номер закупки

    ЦКО-014-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации по строительству

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 3 - Анкета участника

    Приложение № 4 - Основные квалификационные критерии

    График производства работ

    Приложение № 1 - Техническое задание

    Информационная карта

    Приложение № 1.1 - Сметы

    Приложение № 5 - Критерии и порядок оценки

    Приложение № 7

    Приложение № 2 - Договор подряда на выполнение ПИР

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 621

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@arhvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Круглова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Документация проектная для строительства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации по строительству

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 08:00 GMT +304.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907680840Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации по строительствуМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 08:0004.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907680840Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации по строительствуМосква

    Подведение итогов не позднее

    08.05.2019 23:5908.05.2019 23:5908.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680840Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации по строительствуМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.05.201908.05.2019 23:5908.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680840Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации по строительствуМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации по строительству

    Начальная цена

    1 088 161,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Приложение № 1 - Техническое задание

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приложение № 1 - Техническое заданиеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приложение № 1 - Техническое задание Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка строительных проектов"

    Кол-во: 1

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