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    Главная / Торги / Хозяйственные товары на Строительный проезд 12

    Хозяйственные товары на Строительный проезд 12

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 14:0026.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927312Дата и время окончания срока приема заявок Хозяйственные товарыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927312

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Хозяйственные товары на Строительный проезд 12

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Условия поставки/контактная информация

    Документы для заключения договора

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ШОССЕ
    Все закупки и тендеры АО ШОССЕ

    Юридический адрес

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Почтовый адрес

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Контактный телефон

    +7 499 492-61-11

    Факс

    +7 499 492-90-00

    Адрес электронной почты

    p.kolesnikov@abzshosse.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесников Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Хозяйственные товары

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 15:0003.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927312Подведение итогов не позднее Хозяйственные товарыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Строительный проезд дом 12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ШОССЕ
    Все закупки и тендеры АО ШОССЕ

    Адрес местонахождения

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Классификатор ОКПД2

    14.19.13.000

    Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Горелка газовая ГВ-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Бугама туалетная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Полотенце вафельное"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Рукавицы рабочие с брезентовым наладонником"

    Кол-во: 150

    "Позиция 5"

    "Перчатки рабочие с ПВХ точкой 5 нитей 10 класс"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "Рулетка 5м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Рулетка 10м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Уровень строительный 60-70см"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Уровень строительный 110-120см"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Термометр биметаллический ТБП40/140Н/ТИг-(0-200)С-Кж"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Патрон монтажный Д4 (уп.100 шт) красные"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 12"

    "Дюбель-гвоздь 4,5х50мм с насаж.шайбой"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 13"

    "Стальной трос L-500м Ø3мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Респиратор У2К"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Очки защитные"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Эмаль в аэрозольном баллоне белая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Эмаль в аэрозольном баллоне красная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Мелки (упаковка 10 шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Щетка ПЭТ с черенком и металичским креплением (600мм)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Метла с черенком (плоская)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Шнурка строительная 200м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Кувалда с ручкой 3 кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Лом L- 1,5м, Ø20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Конус дорожный 570мм"

    Кол-во: 50

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