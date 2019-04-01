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Номер извещения
31907674404
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Алюминиевый прокат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-95-01
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиваева Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Самара, ул Земеца, д.18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Алюминиевый прокат
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.201915.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907674404Дата окончания срока рассмотрения заявок Алюминиевый прокатг. Самара, ул Земеца, д.18
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 15:3015.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907674404Подведение итогов не позднее Алюминиевый прокатг. Самара, ул Земеца, д.18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Алюминиевый прокат
Начальная цена
5 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в извещении о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
указано в извещении о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
24.42.22.136
24.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000
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