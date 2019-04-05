Лот 1

Выполнение работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды на объектах: Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 1, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 7 и Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 2, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5. для нужд ООО «Технопарк «Сколково»