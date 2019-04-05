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Номер извещения
ГП927314
Уникальный номер закупки
19-30107/330
Наименование закупки
Выполнение работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды на объектах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
Почтовый адрес
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33 доб. 2148
Факс
+7 495 739-53-06
Адрес электронной почты
rkalimullin@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калимуллин Ринат Жавдатович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды на объектах: Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 1, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 7 и Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 2, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5. для нужд ООО «Технопарк «Сколково»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 15:00 GMT +305.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927314Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды на объектах: Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 1, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 7 и Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 2, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5. для нужд ООО «Технопарк «Сколково» Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 15:0005.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927314Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды на объектах: Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 1, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 7 и Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 2, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5. для нужд ООО «Технопарк «Сколково» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201912.04.2019 18:0012.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927314Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды на объектах: Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 1, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 7 и Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 2, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5. для нужд ООО «Технопарк «Сколково» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проведению исследований в рамках Программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды на объектах: Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 1, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 7 и Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 2, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5. для нужд ООО «Технопарк «Сколково»
Начальная цена
1 653 886,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием, Программой производственного контроля и проектом Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 7 и Офисный центр «Технопарк/Очередь 1», корпус 2, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФОНД "СКОЛКОВО"
Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
74.30.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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