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    Главная / Торги / Закупка аппаратов плазменной резки и полуавтоматической сварки для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка аппаратов плазменной резки и полуавтоматической сварки для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927308Дата и время окончания срока приема заявок Закупка аппаратов плазменной резки и полуавтоматической сварки для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927308

    Уникальный номер закупки

    INF13746, 14059

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка аппаратов плазменной резки и полуавтоматической сварки для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 14:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор поставки с приложениями

    Инструкция

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Формат предоставления оферты (с новым опросным листом)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Maksim.Nemkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немков Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка аппаратов плазменной резки и полуавтоматической сварки для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 13:00 GMT +309.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927308Дата и время окончания срока приема заявок Закупка аппаратов плазменной резки и полуавтоматической сварки для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 13:0009.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927308Дата и время вскрытия заявок Закупка аппаратов плазменной резки и полуавтоматической сварки для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2019 17:0030.07.2019 17:0030.07.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927308Подведение итогов не позднее Закупка аппаратов плазменной резки и полуавтоматической сварки для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 17:0030.07.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927308Подведение итогов не позднее Закупка аппаратов плазменной резки и полуавтоматической сварки для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка аппаратов плазменной резки и полуавтоматической сварки для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    29.43.20.550

    Автоматы и полуавтоматы плазменной сварки и резки

    29.43.2

    Оборудование и инструменты для пайки твердым и мягким припоем и сварки, машины и аппараты для поверхностной термообработки и газотермического напыления

    28.6

    Инструмент, ножевые изделия и универсальные скобяные изделия

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    25.73

    Инструмент

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор поставки с приложениями

    22.03.2019

    Инструкция

    22.03.2019

    Формат предоставления оферты (с новым опросным листом)

    28.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат для полуавтоматической воздушно-плазменной резки металлов "ПУРМ-160" или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сварочный аппарат с подающим механизмом (полуавтомат) Mig 4004i Pulse ESAB Или аналог"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.06.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Магаданская область
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