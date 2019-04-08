www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927307
Уникальный номер закупки
3/2019
Наименование закупки
Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Контактный телефон
+7 812 322-85-74
Факс
+7 812 322-80-49
Адрес электронной почты
Tatyana.Gorkovenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
КОРБАТОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВ
Начальная цена
5 751 421,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВ - 22 ячейки, 6 объектов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.