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    Главная / Торги / Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВ

    Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927307Дата и время окончания срока приема заявок Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927307

    Уникальный номер закупки

    3/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о закупке

    Документация об аукционе

    Приложение 1.1_форма согласия

    Приложение 1.2_форма анкеты

    Приложение 1.3_форма декларации

    Приложение 1.4_форма референс-листа

    Приложение 2.1

    Приложение 2.2

    Приложение 2.3

    Приложение 2.4

    Приложение 2.5

    Приложение 2.6

    Приложение 2.7_проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания»
    Все закупки и тендеры ИЖЭК

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-74

    Факс

    +7 812 322-80-49

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Gorkovenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    КОРБАТОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 16:3015.04.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927307Подведение итогов не позднее Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВ

    Начальная цена

    5 751 421,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВ - 22 ячейки, 6 объектов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без аванса, отсрочка платежа 30 календарных дней от даты подписания акта о приемке выполненных работ по объекту
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖЭК
    Все закупки и тендеры ИЖЭК

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Классификатор ОКПД2

    33.14

    Услуги по ремонту электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по капитальному ремонту релейной защиты распределительного устройства 10кВ"

    Кол-во: 0

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