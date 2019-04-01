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Номер извещения
31907673969
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка подшипниковой продукции 2019-2021 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 13:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, 55
Почтовый адрес
111024, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, 55
Контактный телефон
+7 495 673-50-53
Факс
+7 495 673-19-02
Адрес электронной почты
okp@mzema.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подшипниковой продукции 2019-2021 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673969Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипниковой продукции 2019-2021 гг. Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 10:0001.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907673969Дата и время вскрытия заявок Поставка подшипниковой продукции 2019-2021 гг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подшипниковой продукции 2019-2021 гг.
Начальная цена
1 093 140,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией разделом 2 «Задание на закупку»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией разделом 2 «Задание на закупку»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЗЭМА
Все закупки и тендеры АО МЗЭМА
Адрес местонахождения
111024, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, 55
28.15.10.110
28.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 51
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