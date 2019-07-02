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    Главная / Торги / Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")

    Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2019 11:0002.07.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927479Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927479

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    акт дефектов

    техническое задание

    ведомость поставки материалов

    акт приемки из ремонта здания

    система контроля работы с контрагентами при заключении договоров

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-45-33

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    zorinasa@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Зорина Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.07.2019 11:00 GMT +302.07.2019 11:0002.07.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927479Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    02.07.2019 11:0002.07.2019 11:0002.07.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927479Дата и время вскрытия заявок Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2019 11:0030.07.2019 11:0030.07.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927479Подведение итогов не позднее Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 11:0030.07.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927479Подведение итогов не позднее Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложенной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно приложенной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно приложенной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс работ согласно ТЗ"

    Кол-во: 1

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