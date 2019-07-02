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Номер извещения
ГП927479
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-45-33
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
zorinasa@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Зорина Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2019 11:00 GMT +302.07.2019 11:0002.07.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927479Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
02.07.2019 11:0002.07.2019 11:0002.07.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927479Дата и время вскрытия заявок Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")Междуреченск
Подведение итогов не позднее
30.07.2019 11:0030.07.2019 11:0030.07.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927479Подведение итогов не позднее Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.07.201930.07.2019 11:0030.07.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927479Подведение итогов не позднее Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт строительных конструкций галереи от здания углеподготовки до здания дозировочно-аккумулирующих бункеров филиала ПАО "Южный Кузбасс"- Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ "Кузбасская")
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно приложенной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
41.20.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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