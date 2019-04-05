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Номер извещения
ГП927304
Уникальный номер закупки
22/20.03.19/СГНХП/ЗП/Э
Наименование закупки
22/20.03.19/СГНХП/ЗП/Э Выполнение работ по разработке ТРП АСУТП по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Выполнение работ по разработке ТРП АСУТП по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 15:30 GMT +305.04.2019 15:3005.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927304Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке ТРП АСУТП по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки» Салават
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 07:0008.04.2019 07:0008.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927304Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке ТРП АСУТП по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки» Салават
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 12:0017.05.2019 12:0017.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927304Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке ТРП АСУТП по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки» Салават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
17.05.201917.05.2019 12:0017.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927304Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке ТРП АСУТП по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки» Салават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке ТРП АСУТП по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки»
Начальная цена
1 785 502,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
70.32.13.450
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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