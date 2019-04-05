22/20.03.19/СГНХП/ЗП/Э Выполнение работ по разработке ТРП АСУТП по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927304 Уникальный номер закупки 22/20.03.19/СГНХП/ЗП/Э Номер закупки Наименование закупки 22/20.03.19/СГНХП/ЗП/Э Выполнение работ по разработке ТРП АСУТП по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ Юридический адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Почтовый адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Контактный телефон +7 34763 9-49-62 Факс +7 34763 9-21-03 Адрес электронной почты 11unu@snos.ru Ф.И.О. контактного лица Афанасьева Наталья Алексеевна Место рассмотрения предложений Салават Закупки и тендеры Башкортостан Республика Ключевые слова: очистные сооружения

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru