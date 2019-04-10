Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на поставку источников питания для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» на 2019 год.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907673667 Уникальный номер закупки СКС-1483 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на поставку источников питания для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» на 2019 год. Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы Юридический адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Почтовый адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Контактный телефон +7 846 334-76-23 Факс +7 846 336-89-05 Адрес электронной почты zakupki@samcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Аблякимов Рустем Энверович Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование Ключевые слова:

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